بريطانيا تحذر من “عواقب خطيرة” بعد “توقيف” إيران ناقلة النفط

العنوان_لندن

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت عن “خيبة أمله الشديدة” عقب “توقيف”ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين هنت ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وأخبر ظريف الوزير هنت بأن السفينة يجب أن تمر الآن بعملية قانونية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إسنا).

ويأتي ذلك بعد أن حذر هنت من أن إيران اختارت “طريقًا خطيرًا” و “غير قانوني ومزعزع للاستقرار”.

وكانت الحكومة البريطانية أعربت عن “قلقها الشديد” بشأن احتجاز إيران “غير المقبول” لناقلة النفط.

كما اجتمعت غرفة الطوارئ البريطانية، كوبرا، مرتين يوم الجمعة لبحث الأزمة.

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