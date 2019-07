فان دايك يتحدث عن الكرة الذهبية وأهداف الموسم الجديد مع ليفربول

لاعب الريدز الذي أعادهم للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 14 عاما تحدث لموقع ليفربول الرسمي.

يستعرض معكم أبرز ما جاء في حوار الهولندي.

الحديث بدأ بما قدمه فان دايك الموسم المنصرم ليرد قائلا: “بالطبع الموسم الماضي كان رائعا على المستوى الشخصي، كان ليصبح أفضل إذا حققنا لقب الدوري الإنجليزي، أعتقد أننا أحرزنا مزيدا من التقدم في الموسم الماضي، النادي قطع أشواطا كبيرة قبل وصولي والآن نحن في طريق جيد ونريد البدء من الصفر لنقاتل على كل شيء”.

عن الفوز بلقب دوري الأبطال “لقد كان يوما رائعا بالنسبة لي والفريق ولجميع من يعشق الريدز، انتابنا شعور رائع بعد اللقاء لكن كان عليّ التحول سريعا لخوض المباريات الدولية مع المنتخب في دوري الأمم الأوروبية”.

“أُبقي على ميدالية دوري الأبطال في الخزانة وآمل في نهاية مسيرتي أن احتفظ بأكثر من ميدالية ولقب وأضعهم في مكان جميل”.

تأثير موسم 2018-19 على نظرته في كرة القدم “كنت سعيدا لخوض عديد المباريات باستمرارية ومساعدة الفريق وإنهاء الموسم بالفوز بلقب دوري الأبطال وكنا أقرب من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ولقد خضنا العديد من المباريات الرائعة طوال الموسم”.

وأكمل “خضنا مباراتين كان من الممكن تقديم أداء أفضل بهما لكننا حاولنا في كل شيء الموسم الماضي وكان هناك فريق واحد فقط أفضل منا”.

وواصل “الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا شرف عظيم، أنه لشرف كبير كون الجائزة يتم التصويت عليها من قِبل العديد، كنت أود مقايضة الجائزة بلقب دوري الأبطال لكني لم اضطر لفعل هذا”.

وعن حلم الفوز بجائزة الكرة الذهبية “أستطيع فهم أن المهاجمين وأصحاب القميص رقم 10 هم المُفضلون للفوز بالجائزة لأنهم الأكثر جذبا لكن ربما حان الوقت لتغيير هذا”.

ويعد الإيطالي فابيو كانافارو آخر مدافع حصد الجائزة بعدما فاز بها في 2006 حين قاد بلده للتتويج بكأس العالم.

وعن انضمامه إلى ليفربول وحديثه مع كلوب قبل القدوم للنادي: “كانت لدي ثقة في زملائي قبل وصولي، رأيت جودة الفريق وكذلك الجماهير، أن أصل إلى نهائي دوري الأبطال بعد 6 أشهر من وصولي كان شيئا رائعا، لكن الفوز بلقب دوري الأبطال بعد عام ونصف شيء أردت البناء له، وأريد الوصول لأشياء جيدة مع الفريق، نمتلك فريقا رائعا ولاعبين جيدين ومدير فني مدهش”.

وعن فشل الريدز في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي “لا أعرف كيفية قول هذا لكن مانشستر سيتي كان أفضل منا قليلا، لقد خسرنا مباراة واحدة طوال الموسم وكسرنا الرقم القياسي لليفربول والدوري الإنجليزي في عدد النقاط، فعلنا كل شيء من أجل الفوز لكن سيتي كان أفضل منا ولهم الاحترام”.

وعن الاستمتاع بالمنافسة مع سيتي حال تكررت من جديد في الدوري رد “استمتع بكل لحظة منها واستمتع بكل لحظة أظهر فيها جودتي وكذلك قدرات الفريق الدفاعية لمن يشاهد، عليمك الاستمتاع قبل أن يحدث هذا الأمر منتهي”.

واختتم عن أهدافه للموسم الجديد مع ليفربول “أن أظل لائقا لأكبر عدد من المباريات وأن ألعب بأداء ثابت تلك هي أهداف الشخصية، كفريق مواصلة الصراع على كل بطولة ومن الواضح أن الأمر سيكون صعبا خاصة أن المنافسة على لقب الدوري مُحتدمة لكن الشيء الوحيد الذي علينا فعله هو المحاولة سنقدم كل شيء وكل ما نمتلكه من جودة وسنرى إلى ما سيقودنا”.

فان دايك شارك في نصف ساعة من مواجهة ليفربول وبوروسيا دورتموند الودية استعدادا للموسم الجديد، والتي انتهت يوم السبت بفوز رفاقه بنتيجة 3-2.

