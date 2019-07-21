رسالة غرفة عمليات الكرامة لشباب العاصمة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

وجهت غرفة علميات الكرامة رسالة لشباب العاصمة الليبية طرابلس،عبر منشور نشر على الصفحة التابعة للغرفة على الفيسبوك .

وقالت الرسالة إن المستشفيات الميدانية هامّة جدا ويجب التنسيق فيها مع عدد من الاطباء على أن تحدد وتقام في آخر لحظات التجهيز بعد أن يحدد مكانها بكل سرّيه من منسق المجموعة فقط .

وأضافت الرسالة أنه لتوفر الاحتياجات لها ،يمكن الاستفادة من العيادات الخاصة أو المشافي العامة كالمستوصفات، كونها بها ماهو مطلوب .

وطلبت الرسالة من الشباب أن يكونوا خلف أماكن المواجهات المحتملة حتى يكون الوصول اليها سهلا،مع التأكيد على وضع حراسة على مداخلها ومخارجها وتوفير وسائل لنقل الجرحى والمصابين ،مع التشديد على عدم قتل جرحى قوات الوفاق.

وناشدت الرسالة من شباب طرابلس اعداد مكان تحفّظ مؤقت لمن يقوم بتسليم نفسه أو يقبض عليه من قوات الوفاق ومنع الاعمال الانتقامية والقتل

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