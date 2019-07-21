التجمع الوطني الليبي يندد بالقبض على امينه العام الدكتور علي الصيد منصور و يطالب بايقاف حرب طرابلس

ايوان ليبيا :

فى بيان له بشأن تطور الأحداث الأخيرة في العاصمة طرابلس قال التجمع الوطني الليبي :

ان التجمع الوطني الليبي، اذ يتابع بقلق تطورات الاعمال الحربية الميدانية التي تحيط بالعاصمة طرابلس…

واذ يساوره بالغ الخوف على ما قد تؤول اليه احياء العاصمة وسكانها ومنشآتها، في ظل التحشيدات الكثيفة للقوى العسكرية المسلحة التي يتسلح بها الطرفان المتحاربان…

واذ يواصل التجمع الوطني الليبي مساعيه السلمية من اجل حقن الدماء، وتجنيب العاصمة وقاطنيها مآلات الخراب والدمار والعبث والترويع..

واذ فوجئ التجمع امس الجمعة بالقبض على امينه العام الدكتور علي الصيد منصور، من طرف احدى الجهات الامنية بمدينة طرابلس واتهامه بالانحياز الى قوة الكرامة العسكرية التي تحاصر العاصمة طرابلس..

فان التجمع الوطني الليبي، يعلن ادانته لعمليات القبض العمياء التي لا تستند الى مسوغ او مبرر قانوني ويطالب بالافراج الفوري عن الدكتور علي الصيد منصور، لبراءته التامة من كل ما هو منسوب اليه، ويدعو بالحاح كل الاطراف المتحاربة ومن يساندهم محليا واقليميا ودوليا الى ضرورة الكف عن الاقتتال وفتح قنوات الحوار عبر القوى الوطنية التي نأت بنفسها عن الانجرار والاصطفاف وراء احد الاطراف المتحاربة، بغية الوصول الى تسوية سلمية تحقق للجميع اهدافهم التي يسعون اليها…

ان المطالب المعلنة للاطراف المتحاربة هي اهداف مشتركة للجميع، ولا يعارضها احد ولا ينقصها غير اليات عملية لوضع التفاهمات محل التنفيذ.

ان الجميع يرفض الارهاب والقوى التي تمثله وهذا احد مبررات الحرب.

ان الجميع يريد دولة مدنية وتداول سلمي على السلطة عبر انتخابات دستورية منظمة، وهذا مبرر اخر لخوض هذه الحرب.

وان الجميع حريص على حقن الدماء وتجنيب البلاد توابع الحرب والقتال، وهذا مشترك يتفق فيه المتحاربون.

وان الجميع يرغب في تحييد القوى الخارجية عن التدخل في هذه الحرب الا بمساعي دبلوماسية وسلمية.

انطلاقا من كل ذلك ولاجل غد افضل لنا جميعا تضع قيادة التجمع الوطني الليبي، نفسها ومعها كل القوى الوطنية الحريصة على امن وسلامة البلاد والعباد تحت تصرف كل جهد يساعد على ايقاف هذه الحرب التي امتدت لاكثر من ثلاثة اشهر، مخلفة وراءها الاف الضحايا وعشرات الالاف من النازحين.

حفظ الله بلادنا وشعبنا من كل سوء ومكروه.

والسلام عليكم ورحمة الله.

الامانة العامة

للتجمع الوطني الليبي

صدر في طرابلس.

20 يوليو 2019

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