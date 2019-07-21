انطلاق مهرجان ولي العهد السعودي للهجن في نسخته الثانية ضمن فعاليات موسم الطائف مطلع أغسطس

تنطلق في الأول من شهر أغسطس المقبل فعاليات مهرجان ولي العهد السعودي للهجن في نسخته الثانية في حديقة الملك فيصل بالطائف، فيما ستنطلق سباقات الهجن منتصف الشهر نفسه، لمدة شهر كامل، فوق ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعلن الاتحاد السعودي للهجن عن تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطا.

ورفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، باسمه واسم منسوبي الهيئة الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الكريمة بمختلف القطاعات في الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال الدعم المستمر للبرامج والفعاليات والبطولات الرياضية.

من جهته، أكد الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد، في تصريح صحفي، أن المهرجان يأتي في نسخته الثانية بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة في أن يكون المهرجان داعماً للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

جدير بالذكر أن المهرجان كان قد حقق في عامه الأول حضورا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.

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