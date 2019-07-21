النائب العام السوداني يتسلم تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام

تسلم النائب العام السوداني المكلف عبدالله أحمد عبدالله اليوم الأحد بمكتبه بمقر النيابة العامة تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران/يونيو الماضي من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.

ونقلت وكالة السودان" للأنباء عن النائب العام المكلف القول إنه سيطّلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، وأنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة.

وأكد عبدالله أن "لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة".

تجدر الإشارة إلى أن التحقيق في فض الاعتصام من القضايا الرئيسية التي تطالب بها المعارضة السودانية.

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