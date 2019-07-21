لوفرين: مواصلة التركيز في العامين المقبلين = التتويج بالمزيد من الألقاب

بعد تفوق ريال مدريد على ليفربول والفوز بلقب كأس دوري أبطال أوروبا عام 2018، عاد الريدز في أول فرصة لرفع الكأس بفوزه على توتنام يونيو الماضي.

وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه: “في الوقت الذي كنا نلعب فيه معًا بالفعل ونعتاد على هذا الضغط مع كل المباريات أسبوعًا بعد أسبوع – كل ثلاثة أيام تلعب مباراة ما – تمكنا من التعامل مع ذلك”.

وأضاف المدافع الكرواتي “هناك الكثير من اللاعبين الذين بقوا في هذا الفريق، وهذا أمر مهم للغاية”.

وأردف “إذا حافظنا على هذا التركيز خلال العامين المقبلين، فبإمكاننا التفكير في الموسم الماضي ونأمل في الفوز بالكثير من الالقاب”.

وأتم “نحن فريق ذو خصائص مميزة مع لاعبين رائعين على المستوى الفردي يمكنهم تغيير المباريات سير المباريات في آي لحظة”.

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