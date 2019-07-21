تقرير: كهربا في الدروي البرتغالي بناء على طلب إيناسيو

وكانت تقارير تركية تؤكد اقتراب كهربا من الانضمام إلى فريق دينيزلي سبور خلال الأيام المقبلة.

وكشفت صحيفة O Jogo أن فريق ديبورتيفو دا أفيس سيعلن خلال وقت قريب ضم اللاعب المصري محمود كهربا.

وأوضح التقرير أن صفقة ضم كهربا قد أغلقت تقريبا بكافة شروطها وبنودها ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وأشار التقرير إلى أن تقديم كهربا كلاعب ضمن صفوف الفريق سيكون خلال أيام بعد طلب من إيناسيو المدير الفني شخصيا.

وأضاف التقرير أن إيناسيو قد صرح سابقا قائلا: “نحن بحاجة إلى وجود المزيد من الأشخاص في خط الوسط ولاعب جناح وآخر مهاجم”.

وسبق وقاد إيناسيو فريق الزمالك في 2017.

ووقع أفيس في المركز الرابع عشر من دوري الموسم الماضي برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

ويخطط كهربا لفسخ عقده مع الزمالك وطلب اللعب في تركيا ببطاقة دولية مؤقتة. ()

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 21 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 24 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 28 من شهر يوليو الحالي على ملعب برج العرب.

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