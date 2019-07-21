المسماري: تقدم كبير قرب معسكر اليرموك

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري تقدم وحدات الجيش في بعض المحاور جنوب العاصمة طرابلس.

المسماري أوضح في حديث إلى موقع “اندبندنت عربية” أمس السبت أن وحدات من الجيش سيطرت أمس الاول على مواقع هامة حول معسكر اليرموك ، مشيراً إلى أن السيطرة على المعسكر ستمهد الطريق للتقدم باتجاه حي صلاح الدين القريب من قلب العاصمة.

يشار إلى أن وحدات القوات المسلحة قد خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي الوفاق خلف معسكر اليرموك ، ونتج عن هذه المعارك وصول وحدات الجيش إلى الاسوار الخلفية للمعسكر .

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