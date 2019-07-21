بومبيو: المكسيك واحدة من أهم شركائنا في زيادة الرخاء والأمن في المنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن المكسيك "واحدة من أهم شركاء لزيادة الرخاء والأمن لبلداننا.

جاء ذلك في تعليق لبومبيو، الذي يزور المكسيك، في صفحته على تويتر بعد لقائه مع وزيرالشئون الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، بحسب وكالة بلومبرج.

كان القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، كيفن ماكلينان، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين الولايات المتحدة والمكسيك له "تأثير قوى" في خفض الهجرة إلى الولايات المتحدة.

بدأت المكسيك نشر قوات واتخاذ تدابير أخرى لخفض الهجرة صوب الشمال الشهر الماضي، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم.

وقال الرئيس ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي: "أريد أن أشكر المكسيك لأنها فعلت أفضل من المتوقع".

وقال ماكلينان، إن عدد عمليات الاعتقالات عند الحدود الأمريكية المكسيكية في السنة المالية الحالية تجاوز الأعداد على مدار سنوات كاملة في أي فترة من الفترات خلال العقد الماضي.

وعبر نحو 450 ألف شخص بشكل غير قانوني في كوحدات أسرية وحدها ودخل عشرات الآلاف من الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى الولايات المتحدة، وتجاوز إجمالي عمليات الاحتجاز 800 ألف شخص.

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