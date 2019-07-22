أنشيلوتي: أريد التعاقد مع جيمس ولست قلقا من مفاوضاته مع أتليتكو مدريد

وقال أنشيلوتي: “لا نزال في مفاوضات مع جيمس لأنني أحبه للغاية، دائما يجذبني وأصنفه من أصحاب المهارات الكبيرة وهو قادر على تطوير فريقي”.

وعن مفاوضات أتليتكو مدريد مع جيمس “لست قلقا من تلك المفاوضات”.

وأضاف “هو (جيمس) لا يحتاج لإعادة تعريق نفسه لأنه لاعبا كبيرا”.

واستطرد “لكن جيمس ليس اللاعب الوحيد الذي نتفاوضه معه، لدينا ارتباطات مع لاعبين أخرين”.

وعن إليف إلماس لاعب وسط فنربخشة “اقتربنا من إنهاء التعاقد، هو لاعب رائع وأتمنى أن يأتي لنا سريعا”.

وتابع “نبحث عن لاعب مهاري يلعب بين الخطوط وإلماس لديه هذه النوعية”.

واستمر “الفريق مكتمل، علينا أن نتخذ خطوة صغيرة للأمام لأننا نقترب من القمة”.

وأتم “الوقت حان لكي نفوز، جميعنا نريد أن نفوز ونريد أن نصل للهدف معا”.

وسبق لأنشيلوتي الإشراف على تدريب جيمس روديجيز في ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

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