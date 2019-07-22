ضربات جوية بمقر اللواء الرابع في العزيزية

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت مصادر عن استهداف سلاح الجو التابع للجيش ضد مواقع الجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق بمقر اللواء الرابع في العزيزية.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش قد أعلن عن الانتهاء من وضع خطة اقتحام العاصمة طرابلس.

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