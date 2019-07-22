الاحتلال الإسرائيلي يواصل هدم منازل الفلسطينيين قرب القدس

باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح الإثنين، هدم منازل فلسطينيينبزعم أنها غير قانونية جنوب القدس.

وقام عشرات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية بتطويق أربعة مبان على الأقل في منطقة صور باهر وباشرت جرافة هدم بناء من طبقتين لم ينته تشييده بعد.

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