الوفاق تنفي هبوط احدى طائرتها الحربية في تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا، اليوم الإثنين، هبوط طائرة حربية ليبية من طراز “إل 39″ تابعه لحكومة الوفاق بقيادة العقيد فرج الغرياني بشكل اضطراري في منطقة بولاية مدنيين الواقعة جنوب تونس.

وأوضحت الغرفة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الطائرة اخترقت الأجواء التونسية، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من الأمن التونسي طوقت المكان.

وفي المقابل نفى المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي، في تصريح خاص لـ ” المتوسط ” أن تكون هذه الطائرة تابعة لقوات الوفاق قائلا ” لم تخرج لدينا أي طائرات اليوم وليس لدينا طائرة نوع إل 39.

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