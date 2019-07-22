غرفة عمليات المتقدمة بالقوات المسلحة تُعلن ساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس

طرابلس 22 يوليو 2019 (وال)- أعلن رئيس غرفة عمليات المتقدمة بالقوات المسلحة اللواء صالح بوقة، عن ساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية والإجرامية .

وقال اللواء صالح بوقة – في بيان عبر جهاز اللاسلكي أطلعت عليه وكالة الأنباء الليبية – ” على جميع الوحدات القوات المسلحة التقدم للانقضاض على العدو والتقدم لتحرير العاصمة، وأن الساعة الصفر هي الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2019 م”. (وال- طرابلس) أ م/ ر ت

#ساعة_الصفر//..لحظة اعطاء التعليمات لاقتحام العاصمة ..#اللواء صالح اعبودة رئيس غرفة العمليات المتقدمة ..الله اكبر ولله الحمد ..حفظ الله جنود قواتنا المسلحة ..صلاح الاطيوش المغربي ..

Posted by ‎صلاح الاطيوش المغربي‎ on Monday, July 22, 2019

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