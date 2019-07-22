ماكسي لوبيز في تصريحات مؤثرة: إيكاردي وزوجته يمنعاني من رؤية أولادي

وقال ماكسي لوبيز لبرنامج تليفزيوني في الأرجنتين: “حصلت على حكم قضائي برؤية أطفالي، ولكنهما لم يحترماه أبدا”.

وتابع مهاجم برشلونة السابق “لا يسمحان لي برؤية الأطفال ورأيتهم مرتين فقط طوال العام الماضي، حاولت التحدث مع واندا لكن كل شيء من المفترض أن يحدث بيننا في سرية أجده منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وواصل “هما لا يحترمونني، واندا دائما تفكر في المال حتى لو لا تحتاجه، وقلت لزوجها ستفهم ما أشعر به عندما تصبح أبا”.

ثم أتم “يستخدمان رغبتي في رؤية أطفالي في إغضابي، كما أنه يقوم بغلق الخط عندما أتحدث مع الأطفال في التليفون أكثر من مرة”.

يذكر أن قضية ترك واندا لزوجها ماكسي لوبيز من أجل الزاوج من زميله الشاب في سامبدوريا وقتها إيكاردي شغلت وسائل الإعلام في الأرجنتين وإيطاليا لفترة طويلة.

ورحلت واندا بأطفالها الثلاثة من لوبيز لتنتقل للعيش بهم مع إيكاردي حيث وقعوا في حب زوج أمهم الجديد الذي قام بنقش “تاتو” على ذراعه يحمل صورهم معلقا “أحب هذه الملائكة الصغيرة”.

وهاجم الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا أكثر من مرة إيكاردي وزوجته، كما زعمت تقارير صحفية أن صداقة ماكسي لوبيز وليونيل ميسي نجم برشلونة هي سبب ابتعاد إيكاردي عن منتخب الأرجنتين.

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