قرعة تمهيدي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهة قوية لـ وردة ضد أياكس

وأجريت اليوم الاثنين قرعة الدور قبل الأخير من التصفيات المؤهلة لمجموعات دوري الأبطال، وأسفرت عن مواجهة قوية بين بطلي اليونان وهولندا.

ويلعب باوك الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة ضد أياكس الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنهائي النسخة الماضية.

وقضى وردة النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لفريق أتروميتوس.

وتقام مباراة الذهاب يوم 6 أغسطس المقبل في اليونان، على أن يستضيف أياكس مباراة الإياب يوم 13 من نفس الشهر.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة بورتو البرتغالي لفريق كراسنودار الروسي.

ومواجهة بين كلوب بروج البلجيكي ضد دينامو كييف الأوكراني.

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