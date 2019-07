مدافع إشبيلية يعتذر عن إصابة لاعب ليفربول المروعة

العروسي تعرض لإصابة قوية في قدمه في الدقيقة 80 إثر تدخل عنيف من جانون استوجب حصول الأخير على بطاقة حمراء.

وقال جوريس عبر حسابه الشخصي على تويتر: “أود أن أعتذر علناً لنادي ليفربول ومشجعيه وعائلة اللاعب، لقد قمت بتدخل قبيح، لا يمكن رؤيته في ملاعب كرة القدم”.

وأضاف المدافع الفرنسي “كل صلاتي موجهة للاعب وعائلته”.

Disgraceful tackle in a pre season friendly!! Sevilla’s Joris Gnagnon on Liverpool’s Yasser Larouci. Dreadful stuff #LFCPreSeason #Liverpoolfc pic.twitter.com/AswOBwZA8M

أما الفريق الأندلسي فذكر عبر موقعه أن كل من في نادي إشبيلية يتمنى الشفاء العاجل لياسر العروسي.

Everyone at Sevilla FC wishes Yasser Larouci a full and fast recovery after tonight’s game.

من جهته، يتمنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ألا تكون إصابة لاعبه الجزائري الشاب ياسر العروسي في مباراة الفريق الودية ضد إشبيلية خطيرة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “لقد أخبرني الطبيب أنه كان محظوظًا بعدما تلقى هذه الضربة القوية”.

وأضاف “بالطبع سيكون علينا انتظار تقييم الطاقم الطبي لحالته، فالأمور ليست واضحة الآن بنسبة 100%”.

وخسر ليفربول بنتيجة 1-2 على يد إشبيلية في المباراة التي أقيمت بالولايات المتحدة.

وخرج اللاعب المولود عام 2001 من المباراة على محفة.

pic.twitter.com/EIjPB9IuGq

العروسي – ذو الجنسية الجزائرية والجنسية الفرنسية – خريج أكاديمية ليفربول ويلعب في الجانب الأيسر كظهير أو كجناح.

وظهر ياسر بشكل طيب في مباريات ليفربول الإعدادية للموسم الجديد في ظل غياب نجوم الفريق.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الألماني في الموسم الجديد على العروسي كبديل لأندي روبرتسون الظهير الأيسر الأساسي في ظل رحيل ألبرتو مورينو عن الفريق.

