حقيقة الطائرة الليبية التي اخترقت المجال الجوي التونسي

ايوان ليبيا – وكالات :

أفاد مصدر مطلع اليوم الإثنين, بأنه لا صحة للأخبار التي تم تداولها بخصوص قيام الجيش التونسي بعمليات إستطلاعية بحثا عن طائرة حربية ليبية ثانية اخترقت المجال الجوي التونسي.

وأكد المصدر ذاته أنه لا صحة لما يتم تداوله في هذا الخصوص, مضيفا أن وزارة الدفاع التونسية أصدرت بلاغا في الغرض.

وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أفادت, في بلاغ لها اليوم الإثنين, بأن أجهزة المراقبة العسكرية التونسية تفطّنت اليوم الإثنين إلى اختراق طائرة ليبية المجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال التابعة لمحافظة مدنين جنوب شرقي البلاد.

وأشار بلاغ للوزارة إلى أنه تم تفعيل في الحين منظومة الأهبة العملياتية لاعتراض الطائرة الليبية والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها.

كما أشار البلاغ إلى أن طائرة عسكرية تونسية توجهت على عين المكان, وتبيّن أن الطائرة ,ونوعها ل 39, يقودها ضابط طيار برتبة عقيد الذي أفاد في أولى تصريحاته بأنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب, وقد أجريت معه الأبحاث الأولية بمنطقة الحرس الوطني بمدنين, فيما سيتواصل البحث في الموضوع من قبل السلط القضائية العسكرية بحكم طبيعة الطائرة.

وفي السياق ذاته, أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أن الوضع الأمني على الحدود تحت السيطرة.

وقال الزبيدي, خلال جلسة إستماع بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان اليوم الإثنين 22 جويلية 2019, إن الوضع على الحدود تحت السيطرة في ظل الإجراءات الأمنية المتخذة المدعومة بمنظومة المراقبة الإلكترونية على إمتداد الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي بين راس الجدير والذهيبة حيث يغطي ما يقارب 190 كلم, بالإضافة إلى الساتر الترابي.

واستمعت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي, اليوم الإثنين, إلى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي حول الوضع الأمني للبلاد ومدى التقدّم في تنفيذ الميزانية واحتياجات الوزارة والموفق الإداري العسكري.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي استقبل, اليوم الإثنين, بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.

وصرّح الزبيدي, وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الوضع الأمني بالبلاد, وخاصة على الحدود, والجاهزية العليا للقوات التونسية بفضل التنسيق المستمرّ بين المؤسستين العسكرية والأمنية.

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