الناصريين المستقلين اللبنانية تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطين اللبنانية، العميد مصطفى حمدان، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو.

وقال حمدان في رسالته إلى الرئيس السيسي: "يا سيادة الرئيس، نحن أبناء ورجال هذه الثورة ننظر إليكم بكل الحب والفخر بأنكم خير من حملتم، مبادئ وأهداف هذا التحوّل التاريخي والمصيري في المسار الإنساني والحضاري لأمتنا العربية . فكانت انتفاضة 25 يناير و30 يونيو الشعبية، التي حماها خير أجناد الأرض والقوات المسلحة المصرية بقيادتكم الرائدة، امتدادًا لثورة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر الذي به نفتخر وإليه ننتسب".

وأضاف العميد حمدان في رسالته "نحن على يقين يا سيادة الرئيس أن مصر العزيزة الكريمة وأنتم رئيسها قادرة وقوية وحازمة وحاسمة في القضاء على إرهاب وتخريب عصابات الإخوان المتأسلمين والحفاظ على مناعة ومتانة العلاقات الوطنية بين كل أطياف أهلنا المصريين . فمصر بوطنية أبنائها العابرة لكل الطوائف وحرصها على الأمن القومي العربي من المحيط إلى الخليج العربي رغم كل هذه الغيوم السوداء التي تظللها ستكون دائما وأبدا هي المثل والمثال لأمتها، وهي الحاضنة وصاحبة الدور المركزي في تجميع عناصر القوة الكامنة في أبناء الأمة من أجل حمايتها من كل الشرور الحاقدة التي تريد تفتيتها وتقسيمها وإضعافها.

وختم العميد حمدان في رسالته: كل عام وأنتم بخير يا سيادة الرئيس، وكل عام ومصر العربية منارة لكل الأمَة.

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