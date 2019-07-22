الليبي بعد صدمة الحرب.. عواطف حسب التعليمات وانتظار لمصير يصنعه الأقوياء … بقلم / محمد الامين

الأطراف المجرمة العابثة بحياة الليبي حولته من مواطن له أحلام وطموحات وتطلعات نحو الأفضل إلى مجرد متابع سلبي للعمليات الحربية، ينتظر موعد انتهائها علّه يستطيع استئناف حياته التي اعتاد، لا يهتم بمن سيتغلّب ومن سيندحر..

الليبي النموذجي الذي خُلِّق ومُسِخَ بـ “الرعايش” والتوترات والترويع والتخويف تشوشت أحاسيسه وحواسُّه، و هو اليوم يمارس النفاق المطلوب فيصفّق للمنتصر ويكيل السباب والشتائم للمهزوم المحتمل.. يسلك مسلك “امشي جنب الحيط” خشية أن يبدو منه من التعاطف أو الغضب أو الرجاء ما يثير أعصاب المتغلبين في الأرض الليبية..

تحول الليبي إلى حطام إنسان اختلطت عنده مشاعر الخوف بالغضب بالرجاء والأمل وباليأس وانخفض سقف المطالب عن مستوى احتياجات ومطالب البشر بمراتب عدة بعد الإطاحة بالقيم الأساسية من عزة كرامة وإيثار ونقاء وشموخ..

ما الذي سوف يفعله المتغلبون الذي سيستتبّ لهم الأمر بعد هذه الحرب لما يجدوا أنفسهم يحكمون بشر فقدت الشعور بكل شيء وتساوت في وعيها الأشياء والأفكار واضطربت عندها الموازين والمعايير؟ هل سيحكمون شعبا عاديا أم كائنات روبوتية خائفة مشوهة لا إرادة بها ولا عزيمة؟

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