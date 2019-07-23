الهند ترفض عرضا من ترامب للتوسط في النزاع بشأن كشمير

رفضت الهند، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة بين باكستان والهند بشأن إقليم كشمير، كما رفضت ما قاله الرئيس بأن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي طلب مساعدة الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

وقال ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض، إنه يحب أن يكون وسيطا.

وأضاف أن رئيس الوزراء الهندي طلب منه القيام بدور في النزاع المستمر لأكثر من 70 عاما.

ونشر رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، تغريدة بعد تعليقات ترامب قال فيها: "لم يتقدم (مودي) بمثل هذا الطلب". وأضاف: "موقف الهند الثابت هو أن كل القضايا العالقة مع باكستان تتم مناقشتها على المستوى الثنائي فقط". وأعرب خان عن تأييده لانخراط ترامب في هذا النزاع، قائلا: إن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب "الدور الأهم".

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