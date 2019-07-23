أس: السباق انتهى بفوز المدفعجية.. سيبايوس إلى أرسنال

صحيفة AS الإسبانية كشفت في تقرير حصري لها إتمام الاتفاق بين أرسنال وريال مدريد بخصوص انتقال سيبايوس على سبيل الإعارة إلى الفريق اللندني.

الاتفاق تم بالفعل بين الثلاثة أطراف، ريال مدريد وأرسنال وسيبايوس، ويتبقى فقط بعض الرتوش الصغيرة للغاية لإتمام الصفقة بشكل رسمي، وفقا للصحيفة الإسبانية.

سيبايوس يستعد الآن للسفر إلى لندن يوم الثلاثاء المقبل من أجل إجراءات الفحص الطبي والتوقيع بشكل رسمي على عقود انضمامه لأرسنال.

أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال كان له الدور الكبير في إقناع سيبايوس بالانضمام إلى الفريق وعدم الانضمام إلى توتنام.

ونقل إيمري لـ سيبايوس ثقته الكاملة فيه وأنه سيلعب أكثر من 40 مباراة في الموسم وسيلعب دورا رئيسيا في موسم أرسنال، وهو ما جعل اللاعب يحسم قراره.

صاحب الـ 22 عاما خريج أكاديمية ريال بيتيس انضم إلى ريال مدريد في 2017 قادما من بيتيس.

متوسط ميدان منتخب إسبانيا شارك في 34 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

وظهر داني في 56 مباراة بشكل عام مع ريال مدريد في كل البطولات ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

وحقق سيبايوس مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبي والإسباني وكأس العالم للأندية مرة.

وساهم سيبايوس في رفع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما للقب أمم أوروبا وسجل مرتين وصنع مثلهما خلال ظهوره في 5 مباريات في البطولة.

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