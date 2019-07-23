ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الاتحادية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا لاتفاق حول موازنة اتحادية لمدة عامين.

ويأتي الاتفاق، الذي لايزال بحاجة إلى تمريره من جانب الكونجرس، فيما قالت وزارة الخزانة، إن أموال الحكومة الاتحادية قد تنفد بحلول سبتمبر، ما لم يتوصل المشرعون لاتفاق قبل عطلتهم الصيفية.

كما يحد الاتفاق، إذا تم تمريره، من فرص إغلاق آخر لمؤسسات الحكومة الأمريكية.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات، إن الاتفاق لا يتضمن عقبات وهو "تسوية حقيقية". ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق. وقالت نانسي بيلوسي وتشاك شومر، زعيما الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، في بيان: "يجب ألا ندع الإيمان الكامل بالولايات المتحدة والثقة فيها يتعرضان للتهديد، وبالتالي نحن فخورين بأننا قمنا بتعليق سقف الدين حتى 31 (تموز) يوليو 2021". وذكر ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إن الاتفاق "يؤمن الموارد التي نحتاجها لمواصلة إعادة بناء قواتنا المسلحة".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا