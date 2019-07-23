زعيم كوريا الشمالية يتفقد غواصة بنيت حديثا

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، تفقد غواصة تم بناؤها حديثا.

وقالت الوكالة، إن الغواصة "التي بنيت تحت التوجيه الدقيق والاهتمام الخاص من الزعيم كيم، ستقوم بمهمتها في المياه في البحر الشرقي، وسيتم نشرها وتشغيلها في وقت قريب"، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب.

غير أن الوكالة الكورية الشمالية لم تقدم أي تفاصيل حول الغواصة.

وقالت الوكالة، إن "الزعيم كيم أكد أهمية القدرة التشغيلية للغواصة من ناحية الدفاع الوطني وضرورة بذل الجهود لتطوير المعدات المسلحة البحرية مثل الغواصات من أجل تعزيز قوة الدفاع الوطني".

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