إيران: وجود تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن

نقلت وكالة الأنباء والتليفزيون الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني قوله إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن.

ودعت بريطانيا أمس الاثنين إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في واقعة وصفتها لندن بأنها "قرصنة دولة" في الممر المائي الاستراتيجي.

وقال جهانغيري: "لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن… وبعيدًا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا".



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