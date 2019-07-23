السيسي يشيد بثورة 23 يوليو وقائدها جمال عبد الناصر

القاهرة-العنوان

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بثورة 23 يوليو وقائدها جمال عبد الناصر، وقال إن تأثيرها لم يقتصر على بلاده، بل امتد صداها إلى جميع الشعوب المتطلعة للحرية والاستقلال.

وكتب في تغريدة على تويتر: “نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبته الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة”.

وعشية الذكرى قال السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، إن العالم قد شهد انحسار موجة الاستعمار لتبدأ مرحلة ميلاد وتكوين التكتلات الدولية لدول العالم الثالث لتسيطر تلك الدول على مغاراتها وثروتها الطبيعية وتتجه إلى تنمية كوادرها البشرية بما يتناسب مع التحديات المتزايدة والمتجددة.

ووجه السيسي تحية خاصة إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي حمل راية ثورة يوليو وتمسك بمبادئها وثوابتها في تحقيق استقلال الوطن والعدالة الاجتماعية لجموع المصريين.

كما وجه تحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي أسهم في تجديد شباب الثورة والرئيس الراحل محمد نجيب الذي جاهد مع الكثير من الرجال العظام لفتح باب الحرية والأمل للشعب المصري.

المصدر-وكالات

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