سكاي: سيتي ليس مهتما ببيع ساني إلى بايرن

وأشار التقرير إلى أن مصادر في نادي مانشستر سيتي قالت إلى أنه لا توجد محادثات بين الطرفين ولم يتم إرسال أي عرض من أجل صاحب الـ23 عاما.

وأوضحت “سكاي” أن ساني لم يعبر عن أي رغبة في الرحيل عن صفوف سيتي، حتى أن اللاعب على تمام الثقة من توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده على الرغم من فشل المفاوضات في الموسم الماضي.

وكانت النسخة الألمانية من شبكة “سكاي” قد قالت في وقت سابق إن بايرن قد عقد جلسة إيجابية للغاية مع ممثلي اللاعب في الـ24 ساعة الماضية لمناقشة انضمامه للعملاق البافاري.

وانضم النجم الدولي الألماني إلى سيتي قادما من شالكه في صيف 2016 بمبلغ 50.50 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2021.

وشارك ساني خلال الموسم المنصرم في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 18 آخرين.

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