بالفيديو – تشيلسي يسقط برشلونة في أول ظهور لجريزمان

وسجل لتشيلسي لاعبه الشاب تامي أبراهام في الدقيقة 34 وأضاف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 81 بتسديدة من مسافة بعيدة وأحرز إيفان راكيتيتش هدف برشلونة الوحيد من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 91.

ولعب الفريقان بالتشكيلة الأساسية وأجرى إرنستو فالفيردي 11 تبديلا في المباراة مقابل 10 لفرانك لامبارد المدير الفني الجديد لفريق بلوز.

وغاب ليونيل ميسي ولويس سواريز نجما برشلونة عن المباراة التي ترعاها شركة راكوتين اليابانية الراعي الرسمي للنادي الإسباني.

ورفع سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي كأس البطولة.

Adds an extra few minutes at airport security, but a trophy’s a trophy! 🏆#CFCinJapan pic.twitter.com/N3KQUJhQvh

والمباراة كانت الإعدادية الأولى لبرشلونة من أجل الموسم الجديد.

وشارك جريزمان، اللاعب المنتقل حديثا من أتليتكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، في الشوط الأول من المباراة.

