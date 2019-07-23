جونسون يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

لندن-العنوان

فاز اليوم الثلاثاء بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين بعدما اختاره أعضاء الحزب لخلافة تيريزا ماي.

ويعتبر جونسون أبرز مؤيدي بريكست حيث تعهد بإنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعده المقرر في 31 أكتوير.

وبعد إعلان النتائج، قال جونسون “سوف ننهي العمل ببريكست في 31 أكتوبر”.

وأضاف، “سننهض كما ينهض العملاق الغافي ونكسر أصفاد عدم الثقة بالنفس والسلبية”.

وأعلن جونسون، خلال الحملة الانتخابية، عن نيته إتمام الانفصال التاريخي بأي ثمن في موعده المقرر، ولو كلف ذلك الخروج بدون اتفاق وهو سيناريو تخشاه الأوساط الاقتصادية.

جونسون (55 عامًا) الذي تولى رئاسة بلدية لندن السابق ووزير الخارجية السابق، فاز بنسبة 66% من أصوات نحو 159 ألف عضو من حزب المحافظين أدلوا بأصواتهم.

وبذلك بات جونسون رئيساً لحزب المحافظين، ويفترض أن يتولى مهامه رسمياً بعد ظهر الأربعاء بعد أن يزور الملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل الحكومة.

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