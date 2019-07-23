بي بي سي: هودسون أودوي يُجدد تعاقده مع تشيلسي

ونشرت شبكة “بي بي سي” البريطانية تقريرا يفيد بأن هودسون أودوي قام بتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 5 مواسم براتب أسبوعي يبلغ بـ100 ألف جنيه استرليني.

عقد هودسون أودوي ينتهي مع تشيلسي في 2020، ولم يكن يرغب في تجديد تعاقده في الفترة الماضية إلا أن تولى فرانك لامبارد تدريب الفريق كان سببا في إقناعه في الاستمرار.

ويُعد هودسون أودوي من ناشئين تشيلسي، وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي تحت قيادة ماوريسيو ساري.

الجناح الإنجليزي البالغ من العمر 18 عاما خاض مع تشيلسي 28 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 5 أهداف أيضا.

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