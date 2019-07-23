الدوحة تتبرأ من رجل أعمال مقرب وتهدده بالتحقيق بعد إثباته تورط قطر في عمل إرهابي بالصومال

حاولت الدوحة التبرؤ من الأحداث الدامية التي وقعت بالصومال مايو الماضي، بعد أن أكد رجل أعمال قطري مقرب من دوائر الحكم رعاية الدوحة للانفجار الذي وقع في مدينة بوصاصو شمالي الصومال، قائلا: “هو في صالح دولة قطر”.

وسارعت الدولة الخليجية إلى نفي ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والذي تناول حديثا جاء على لسان رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، قال فيه “إن الانفجار الذي وقع في مدينة بوصاصو شمالي الصومال هو في صالح دولة قطر”.

وتوعدت الدوحة بمعاقبة الرجل، وقالت في بيان: “سيتم التحقيق بشأن ما قام به هذا الشخص، وسيتحمل تبعات مسئولية تعليقاته”.

وذكرت لؤلؤة الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، في تغريدة لها، أن “وزير خارجية الصومال الشقيقة، السيد أحمد عيسى عوض، يشير إلى بيان دولة قطر، والذي تدحض فيه ما ورد من تلبيس في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، كانت قد احتوت إشارة إلى التورط في تفجيرات بوصاصو في شهر مايو الماضي”.



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