وزيرة الجيوش الفرنسية: علاقة الثقة مع مصر نمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة

ثمنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، علاقة الصداقة والثقة المتبادلة بين فرنسا ومصر، وتناميها بقوة خلال السنوات الأخيرة، واصفة مصر بالشريك الرئيسى لبلادها فى مكافحة الإرهاب.

وقالت بارلى – فى كلمتها خلال المشاركة فى احتفال السفارة المصرية بباريس بمرور 67 عامًا على ثورة 23 يوليو 1952 – “إننى هنا اليوم لكى أقول إلى أى مدى الصداقة بين فرنسا ومصر ثمينة، وتقوم على علاقات تاريخية ومكثفة.. وهذه الصداقة والثقة المتبادلة بيننا قد تعززت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة لدرجة أن المسافة بين نهرى النيل والسين تبدو أحيانًا وقد تقلصت”.

وأضافت: “مصر شريك رئيسى لفرنسا فى مكافحة الإرهاب، وتعاوننا الدفاعى وثيق للغاية وأرحب به”، مشيدة بالتدريب المشترك البحرى الجوى المصرى الفرنسى (رمسيس 2019) الذى جرى قبل أسابيع.

واختتمت الوزيرة الفرنسية كلمتها قائلة: “أنا فخورة بهذه الصداقة القوية التى توحد بلداننا وتوحد جيوشنا.. دعونا نستمر فى رعايتها وجعلها مثمرة”.

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