في قضية عمرها أكثر من 40 عاما.. القضاء اللبناني يصدر مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي

أصدر المحقق العدلي اللبناني، القاضي زاهر حمادة، مذكرات توقيف غيابية في حق 10 متهمين ليبيين في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، بينهم للمرة الأولى سيف الإسلام معمر القذافي.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام ببيروت، ليل الثلاثاء، إن أبرز المطلوب توقيفهم هم: «سيف الإسلام معمر القذافي، وعبدالله السنوسي، وأحمد رمضان الاصبيعي».

وجرى خطف نجل القذافي هانيبال في ديسمبر 2015، الذي كان يقيم في سوريا، من قبل مسلحين موالين لحركة «أمل» الشيعية على خلفية واقعة اختفاء الإمام موسى الصدر.

وتحمِّل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي مسئولية اختفاء موسى الصدر، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978، بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 أغسطس مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق نفى هذه التهمة، مؤكدًا أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى إيطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها. وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق معمر القذافي والرجل الثاني في النظام عبدالسلام جلود وعدد من المسئولين الآخرين، على ذمة قضية «خطف» موسى الصدر.

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