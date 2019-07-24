السفارة المصرية في ماليزيا تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة|صور

أقام السفير جمال عبدالرحيم متولي، سفير جمهورية مصر العربية لدي ماليزيا، حفل استقبال بالعاصمة كوالالمبور بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، بحضور الأمير سليمان بن السلطان عبد العزيز، شقيق سلطان ولاية سيلانجور، وWilliam Lacy الرئيس الأسبق لمنظمة الهجرة الدولية، والعديد من المسئولين ورجال الأعمال والشخصيات العامة بالمجتمع الماليزي، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والإفريقية والأجنبية في كوالالمبور، وعدد من أعضاء الجالية المصري المقيمة في ماليزيا.

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