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عن تفجيرات الصومال.. المسماري: حان وقت معاقبة قطر وتقليم أظافرها الوسخة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أشار الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن صحيفة “نيويورك تايمز” قد أكدت تورط المخابرات القطرية في أعمال إرهابية بقيامها بتفجيرات في دولة الصومال، ودعمها للإرهابيين هناك.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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