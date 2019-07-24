عن تفجيرات الصومال.. المسماري: حان وقت معاقبة قطر وتقليم أظافرها الوسخة

أشار الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن صحيفة “نيويورك تايمز” قد أكدت تورط المخابرات القطرية في أعمال إرهابية بقيامها بتفجيرات في دولة الصومال، ودعمها للإرهابيين هناك.

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