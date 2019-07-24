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الوفاق تعزز مواقعها في هذه المحاور

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المركز الإعلامي لغرفة عملية بركان الغضب‬⁩ أن قوات المنطقة العسكرية الغربية عزّزت من مواقعها في محور الكازيرما -طريق المطار .وأضاف المركز، أن القوات نجحت في إسقاط طائرتي استطلاع بمحور طريق المطار و السيطرة على آلية عسكرية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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