مجلس الشيوخ يقر قانونا يتيح الاستمرار بتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بغالبية ساحقة، مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092، أي بما يسمح بتعويض هؤلاء الذين ساعدوا في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم.

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