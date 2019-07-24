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مجلس الشيوخ يقر قانونا يتيح الاستمرار بتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بغالبية ساحقة، مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092، أي بما يسمح بتعويض هؤلاء الذين ساعدوا في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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