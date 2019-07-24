مجلس الشيوخ يقر قانونا يتيح الاستمرار بتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بغالبية ساحقة، مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092، أي بما يسمح بتعويض هؤلاء الذين ساعدوا في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
ترامب يبحث مع أعضاء بمجلس الشيوخ كيفية الرد على شراء تركيا لمنظومة إس 400
تم النشر منذُ 4 دقائق
القضاء اللبناني يطلب سيف الاسلام القذافي للمرة الأولى
تم النشر منذُ ساعة واحدة
الوفاق تعزز مواقعها في هذه المحاور
تم النشر منذُ ساعة واحدة
آخر تطورات الطائرة الليبية في تونس
تم النشر منذُ ساعتين
أضف تعليقـك