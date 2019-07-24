دراسة: موظفو السفارة الأمريكية في كوبا وأفراد أسرهم مصابون بخلل في الدماغ

كشفت دراسة أمريكية نُشرت يوم الثلاثاء، عن خلل محتمل في أدمغة موظفي السفارة الأمريكية الذين ظهرت عليهم أعراض مرضية أثناء خدمتهم في هافانا، في نتائج رفضها خبراء كوبيون وحكومة البلاد.

وقارن خبراء من جامعة بنسلفانيا فحوصات المخ التي أجُريت على 40 من موظفي الحكومة الأمريكية بفحوصات لـ 48 شخصا أصحاء، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

وقال معدو الدراسة إن المسح بالأشعة كشف عن “اختلافات كبيرة” في المادة البيضاء والرمادية بالمخ بين موظفي السفارة والأشخاص الأصحاء، وأضافوا أن الموظفين أظهروا أيضًا اتصالا وظيفيا مختلفا في مناطق المخ التي تتعامل مع الإشارات البصرية والسمعية.

وقالوا “الأهمية السريرية لهذه الاختلافات غير مؤكدة وقد تتطلب مزيدا من الدراسة”.

وظهرت مؤخرا أعراض صحية على عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد أسرهم في كوبا، واتهمت هافانا واشنطن بعدم المسؤولية عندما اتهمتها بالضلوع في هجمات تكنولوجية ضد عدد من الدبلوماسيين.

وتتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وهافانا إزاء دعم الولايات المتحدة لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو.

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