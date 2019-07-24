رغم تسجيل بيل لهدف ضد أرسنال.. زيدان: لم يتغير موقفه

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد فوز ريال مدريد بركلات الترجيح على أرسنال في الكأس الدولية للأبطال:”بيل لعب لقاء جيدا وأنا سعيد له وللجميع. لا أعلم ماذا سيحدث. أراد اللعب وفي يوم سابق لم يرغب في المشاركة (أمام بايرن ميونيخ يوم الأحد)”.

وواصل نجم فرنسا السابق “لم أتحدث معه. تدرب بشكل طبيعي لذلك شارك. لم يتغير شيء، تعرفون الموقف”.

وشارك بيل في الشوط الثاني بديلا لإدين هازارد وسجل هدفا في مباراة انتهى وقتها الأصلي بنتيجة 2-2 وأهدر الأول في ركلات ترجيح حسمت المواجهة لصالح ريال مدريد.

وبيل هو أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد، بالتساوي مع المنتقل حديثا إلى الفريق إدين هازارد، بعد انتقاله للنادي في 2013 مقابل 100 مليون يورو.

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