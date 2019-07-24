تقرير: يونايتد يمهل إنتر أسبوعا للحصول على لوكاكو

ومانشستر يونايتد لا يريد التفريط في لاعبه روميلو لوكاكو في وقت متأخر من سوق الانتقالات حتى يستطيع الفريق الإنجليزي انتداب بديل مناسب وفقا لصحيفة ميرور.

وقالت الأخيرة إن نادي مانشستر يونايتد أمهل نظيره الإيطالي إنتر ميلان أسبوعا ليحسم صفقة شراء اللاعب البلجيكي لوكاكو.

وذلك ليتحرك يونايتد سريعا في سوق الانتقالات لشراء مهاجم يعوض رحيل لوكاكو البالغ عمره 26 عاما.

ويريد يونايتد مبلغا قدره 75 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب السابق لتشيلسي.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين العملاقين وطلب يونايتد منذ أيام الحصول على 79 مليون جنيه إسترليني لترك لوكاكو، بينما عرض إنتر مبلغا قدره 60 مليون إسترليني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا