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وزير الخارجية البريطاني هنت يرفض تولي وزارة الدفاع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ذكرت قناة “سكاي نيوز”، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت تولي منصب وزير الدفاع لكنه رفض العرض.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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