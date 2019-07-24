وزير الخارجية البريطاني هنت يرفض تولي وزارة الدفاع

ذكرت قناة “سكاي نيوز”، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت تولي منصب وزير الدفاع لكنه رفض العرض.

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