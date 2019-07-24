الكشف عن.. رفض كلوب وميلنر رفع كأس دوري الأبطال مع هندرسون

بعد فوز ليفربول على توتنام، في الأول من يونيو الماضي، على ملعب متروبوليتانو، أراد قائد الريدز مشاركة لحظة التتويج مع عنصرين أساسيين في قيادة ليفربول للمجد.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه “تلك الليلة لم تكن عن رفعي للكأس، لقد شعرت بأنه كان يجب أن أحمل الكأس مع المدرب وميلنر”.

وأضاف “سيكون الأمر نفسه لو حمل المدرب الكأس ووقفت أنا خلفه، فالأمر يتعلق بروح الفريق أكثر. عندما أعود للوراء وأنظر في وجوه اللاعبين، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي”.

وتابع “لقد طلبت من ميلنر والمدرب رفع الكأس معي، لأني شعرت، بأنهما جزء كبير من هذا الفريق”.

وأوضح “أعلم أنني أرتدي شارة القيادة عندما ألعب، لكن ميلي كان يرتديها كثيرًا عند غيابي”.

وأردف “أنه ركن أساسي بغرفة الملابس. إنه اللاعب الأكثر خبرة بيننا، كما أنه فاز ببطولات كثيرة. أشعر وكأن الأمر بدونه لكان مختلفًا”.

وأتم هندرسون”ما فعلناه في تلك الليلة لم يكن ممكناً بدون المدرب، وشعرت كما لو أنه يستحق القيام بذلك. لكنه قال لا”.

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