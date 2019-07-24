جوارديولا: قلتها مرارا.. أريد استمرار ساني مع سيتي

وسجل ساني هدفين في فوز سيتي الودي العريض على كيتشي بطل هونج كونج بنتيجة 6-1 يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “ليروي ساني لعب مباراة جيدة أمام كيتشي، خاصة في الشوط الثاني”.

وأضاف “إنه لاعب نقدره، وأنا أحبه كثيرا، وأعتقد أن بمقدوره التحسن، قلت مرارا، نحن نريده أن يبقى معنا”.

وشدد نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ على رغبته في الحصول على خدمات ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، مشيرا إلى صعوبة ذلك بسبب تمسك الأخير بجناحه الألماني.

وقال الكرواتي في حوار مع صحيفة بيلد الألمانية:”ساني يعلم ماذا ينتظره هنا، وحين ينضم لاعب بقدراته إلى بايرن ميونيخ، يعلم المطلوب منه، تستطيعون رؤية أن الصفقة ليست سهلة”.

وواصل ” لكني أعلم أن الناس هنا يعملون بجهد كبير لإتمامها. سنقوم بكل ما في وسعنا للقيام بهذه الصفقة. كلنا يعلم أن ساني هو اللاعب الذي نحلم به”.

وكانت النسخة الألمانية من شبكة “سكاي” قد قالت في وقت سابق إن بايرن قد عقد جلسة إيجابية للغاية مع ممثلي اللاعب لمناقشة انضمامه للعملاق البافاري.

وانضم النجم الدولي الألماني إلى سيتي قادما من شالكه في صيف 2016 بمبلغ 50 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2021.

وشارك ساني (23 عاما) خلال الموسم المنصرم في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

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