كرامب كارنباور تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني وزيرة للدفاع

أدت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) في إطار تنصيبها وزيرة للدفاع.
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ايوان ليبيا
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