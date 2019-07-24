كرامب كارنباور تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني وزيرة للدفاع

أدت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) في إطار تنصيبها وزيرة للدفاع.

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