بوريس جونسون سيعين ساجد جاويد وزيرا للمالية البريطانية

قال مراسل لشبكة (آي.تي.في)، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون سيعين ساجد جاويد وزيرا للمالية.
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ايوان ليبيا
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