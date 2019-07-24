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بوريس جونسون سيعين ساجد جاويد وزيرا للمالية البريطانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال مراسل لشبكة (آي.تي.في)، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون سيعين ساجد جاويد وزيرا للمالية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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