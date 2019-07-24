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تركيا: لم نتفق مع أمريكا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن الاقتراحات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا لا ترضي تركيا، مضيفا أن البلدين لم يتفقا بشأن إخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة ولا على مدى عمقها أو من ستكون له السيطرة عليها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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