تركيا: لم نتفق مع أمريكا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن الاقتراحات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا لا ترضي تركيا، مضيفا أن البلدين لم يتفقا بشأن إخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة ولا على مدى عمقها أو من ستكون له السيطرة عليها.

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