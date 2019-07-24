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ليبييون يحصلون على الجنسيات الأوروبية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، الأربعاء، أن 908 ليبيين استفادوا من جنسيات إحدى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2017.

ولم يكن للليبيين نصيب كبير في قائمة الشعوب الأكثر حصولًا على الجنسيات الأوروبية مقارنة مع الدول العربية الأخرى، خصوصًا التي تشهد توترات أمنية وسياسية.

ويتوزع «المتجنسون» الليبيون الجدد على 19 دولة بالاتحاد الأوروبي من ضمن قائمة الـ28 بلدًا كانت خلالها ألمانيا أكثر المانحين بـ 328 جنسية، المملكة المتحدة 295، بلجيكا 8، الدانمارك 4، أيرلندا 10، اليونان 6، إسبانيا 10، فرنسا 39، إيطاليا 16، قبرص 11، مالطا 23، هولندا 22، النمسا 3، البرتغال 2، سلوفاكيا 1، فنلندا 8، السويد 95، النرويج 5، سويسرا 22.

وعلى الصعيدين العالمي والعربي تصدر المغاربة قائمة الشعوب الأكثر حصولًا على الجنسيات الأوروبية، بواقع 67 ألفًا و848 شخصًا. وتوزعت الجنسيات بين الإيطالية وبنسبة وصلت لـ33.4% مقابل 25.2% للجنسية الإسبانية و24.6% للفرنسية، مقابل 7.5% للجنسية البلجيكية.

تليها الجزائر في المرتبة الثانية عربيًّا والعاشرة عالميًّا بواقع 20 ألفًا و146 شخصًا توزعت جنسياتهم على 80% للفرنسية مقابل 5.7% للإيطالية و4.9% للإسبانية و3.1% للبلجيكية.

كما أُدرجت سورية في المركز الثالث عربيًّا والـ14 عالميًّا، حيث حصل 13 ألفًا و515 مواطنًا سوريًّا على الجنسيات الأوروبية توزعت نسبهم بين 63.9% للسويدية و18.3 للألمانية.

وفي المركز الرابع عربيًّا والـ 16 في الترتيب العام، حصل 12 ألفًا و551 مواطنًا تونسيًّا على جنسيات أوروبية، معظمهم في فرنسا بنسبة 56.1% وإيطاليا 25.4%.

أما العراقيون، فحلوا في المركز الخامس عربيًّا والـ 18 عالميًّا، وحصل 11 ألفًا و518 من العراقيين على جنسيات أوروبية، توزعوا بين ألمانيا 30.2%، والسويد 28.4%، وهولندا 12.1%، وبلجيكا 8.1% ودول أوروبية أخرى

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • هذا أحد أسباب إحتلال ليبيا ووجود جنود أجانب والتدخل في الشئوون اللييبية و ومعظمهم فروخ مجلس النواب أو متزوجين من اجانب ـ وليس لهم علم بالأمن الداخلي وفضح قوائم اللجوء والاموال المهربة من فلسطينيين وسوريين واتراك وغيره زز…
    الأن بالنسبة للادارة البلدية الليبية المحلية يجب التنبيه على الاموال والتهريب لللخارج ـ أوالتلاعبب بأيرادات الاقتصاد الليبي وحصر الموضوع بالرقابة الأدارية المسلحة.

    رد

  • هذا أحد أسباب إحتلال ليبيا ووجود جنود أجانب والتدخل في الشئوون اللييبية و ومعظمهم فروخ مجلس النواب أو متزوجين من اجانب ـ وليس لهم علم بالأمن الداخلي وفضح قوائم اللجوء والاموال المهربة من فلسطينيين وسوريين واتراك وغيره …
    الأن بالنسبة للادارة البلدية الليبية المحلية يجب التنبيه على الاموال والتهريب لللخارج ـ أوالتلاعبب بأيرادات الاقتصاد الليبي وحصر الموضوع بالرقابة الأدارية المسلحة.

    رد

  • وين الليبي الي يعطوه جنسية في المغرب وإلا سوريا ولا تونس والا الامارات ـ شبكات تزوير في مكاتب ومحلات عيني عينك بكل صحة الوجه.

    رد

  • الامن الليبي ـ القبض على مزورين أجانب في ليبيا وخمور ودعارة ………………

    شوفوا فروخكم …….!!!!

    .youtube.com/watch?v=48vVMsj5oUo

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