البحرية الأمريكية تعتقد أنها “ربما أسقطت طائرة إيرانية مسيرة ثانية”

العنوان_طهران

قالت البحرية الأمريكية إنها تعتقد أنها ربما أسقطت طائرين إيرانيتين بدون طيار الأسبوع الماضي، وليس طائرة واحدة فقط.

وقالت الولايات المتحدة الخميس إنها دمرت طائرة بدون طيار قبل اقترابها من واحدة من سفنها الحربية في مضيق هرمز.

لكن الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قال إنه يعتقد إن طائرة أخرى بدون طيار قد تكون أُسقطت.

وقال ماكينزي: “نحن على ثقة أننا أسقطنا طائرة بدون طيار، وقد نكون أسقطنا طائرة ثانية دون طيار”.

ونفت إيران إسقاط إي طائرة من طائراتها حتى الأن.

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