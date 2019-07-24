البيت الأبيض: جلسة استماع مولر أمام الكونجرس بمثابة قمة الإحراج للديمقراطيين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” اليوم الأربعاء إن جلسة استماع المحقق الأمريكي الخاص السابق روبرت مولر أمام الكونجرس الأمريكي كانت بمثابة “قمة الإحراج” للديمقراطيين.

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