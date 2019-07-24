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البيت الأبيض: جلسة استماع مولر أمام الكونجرس بمثابة قمة الإحراج للديمقراطيين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” اليوم الأربعاء إن جلسة استماع المحقق الأمريكي الخاص السابق روبرت مولر أمام الكونجرس الأمريكي كانت بمثابة “قمة الإحراج” للديمقراطيين.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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